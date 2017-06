Putin: „Z nami trzeba rozmawiać, a nie się zbroić"

Pierwsza część filmu Stone’a, opracowana na podstawie rozmów z rosyjskim liderem, ukazała się w poniedziałek na kanale Showtime.

Putin nazwał błędem antyrosyjską retorykę, którą Stany Zjednoczone dopuszczają w kampaniach wyborczych. „Niestety podczas kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych pojawiła się moda spekulowania i nadużywania, że tak powiem, rosyjskiego motywu. Potem nam mówią: „Nie zwracajcie na to szczególnej uwagi! Musicie zrozumieć, że to tylko przedwyborcza retoryka, a potem się z wami dogadamy”. Ale uważam, że poświęcanie międzypaństwowych stosunków w trakcie toczących się procesów politycznych jest dużym błędem” — powiedział.

Jednocześnie Putin przyznał, że strategia USA polega na zniszczeniu rosyjskiej gospodarki i zmianie przywództwa, zrobienia z kraju sojusznika i ostatecznie zabrania mu arsenału nuklearnego.

© Sputnik. Grigory Sysoev Oliver Stone nakręci film o Putinie

„Taki wariant myślenia, taka opcja polityki jest możliwa. Jeśli tak jest, myślę, że jest to błędna polityka właśnie dlatego, że ten pogląd relacji z Rosją nie jest wycelowany na przyszłość. Ludzie, którzy myślą w ten sposób, nie patrzą na co najmniej 25-50 lat w przyszłość, a jeśli by spojrzeli, to prawdopodobnie budowaliby relacje z Rosją w inny sposób i nie próbowaliby zmieniać Rosji w swojego wasala” — powiedział.

Putin zaproponował też Waszyngtonowi budowanie równoprawnych stosunków z Moskwą, zamiast wydawania miliardów dolarów na obronę. „Najważniejsze, co jest w Rosji, to jej naród z jego tożsamością, z jego wewnętrznym stanem. Ten naród nie może istnieć poza swoją suwerennością, państwowością i zrozumienie tego, a nie groźba odwetu nuklearnego, powinno skłaniać wszystkich naszych zachodnich partnerów do budowania długofalowych równoprawnych relacji z Rosją, a wtedy nie trzeba będzie wydawać tyle pieniędzy na sektor obronny” — powiedział.