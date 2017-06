Na Białorusi zatrzymano mężczyznę szykującego zamachy w Europie

„Ostatni (który przybył z Niemiec — red.) został zatrzymany z udziałem organów MSW. Miał przy sobie ładunek wybuchowy" — podaje agencja Sputnik Białoruś, powołując się na Wakulczyka.

Według niego w republice w 2017 roku zostało zatrzymanych 8 osób związanych z działalnością terrorystyczną, w ubiegłym roku — 17, 2 lata temu — 21. Jeden z aresztowanych przybył z Niemiec. „Nie możemy dopuścić do tego, by w naszym państwie dochodziło do takich zdarzeń, śmierci ludzi, które mają miejsce w niektórych innych państwach. Powinniśmy podchodzić do tego bardzo poważnie" — podkreślił przewodniczący KGB.

Wcześniej prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka oznajmił, że w republice zostało aresztowanych kilku terrorystów przygotowujących zbrojne prowokacje.