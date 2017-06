Putin: USA same wyhodowały Al-Kaidę

Putin powiedział w szczególności, że wina za stworzenie grupy terrorystycznej Al-Kaida leży na Stanach Zjednoczonych. „Al-Kaida nie jest wynikiem naszej działalności. Jest to wynik działalności naszych amerykańskich przyjaciół. Zaczęło się to już od czasów radzieckiej wojny w Afganistanie. Kiedy amerykańskie służby specjalne wspierały różne obszary islamskiego fundamentalizmu w walce z wojskami radzieckimi w Afganistanie. Amerykanie sami wyhodowali i Al-Kaidę, i bin Ladena” — powiedział prezydent Rosji.

Jednocześnie zaznaczył: „Mamy absolutnie stałą opinię, że ​​nasi amerykańscy partnerzy mówią o wsparciu Rosji, o gotowość do współpracy, w tym w walce z terroryzmem, a w rzeczywistości wykorzystują tych terrorystów do rozhuśtania wewnątrzpolitycznej sytuacji w Rosji”.

Putin powiedział, że Stany Zjednoczone wspierały terrorystów w Czeczenii zarówno politycznie, jak i finansowo, gdy wojska federalne prowadziły tam kampanię. „Jeśli mówimy o wsparciu politycznym, nie wymaga to dowodów. Odbywało się to publicznie, jawnie. A co do wsparcia operacyjnego, finansowego — mamy takie dowody, a ponadto niektóre z nich nawet przedstawiliśmy naszym amerykańskim kolegom” — podkreślił prezydent.

Według niego z CIA przyszedł później list, że pracownicy resortu czują się uprawnieni do podtrzymywania stosunków ze wszystkimi przedstawicielami opozycji i będą to nadal robić, przy czym było jasne, że chodzi o struktury terrorystyczne, które zaprezentowano w charakterze zwykłej opozycji.