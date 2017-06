Władze Izraela mogą zamknąć biuro Al-Dżaziry

© AFP 2017/ Shah Marai Szef Sił Zbrojnych USA: Moskwa jest przeciwnikiem Waszyngtonu

Wcześniej nadająca ze stolicy Kataru telewizja została zablokowana na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a władze Jordanii zamknęły biuro kanału w Ammanie. Egipt też zablokował dostęp do strony internetowej Al-Dżaziry. Arabia Saudyjska zażądała od Kataru natychmiastowej zmiany polityki i odwołania obecnego kierownictwa telewizji, aby treści materiałów nie pozostawały w sprzeczności z interesami krajów Zatoki Perskiej i świata arabskiego.

Według gazety w poniedziałek izraelski premier omówił kwestię zamknięcia biur Al-Dżaziry z szefami MSZ i MO, służby bezpieczeństwa Szin Bet oraz z rządową służbą prasową. Wszystkie cztery struktury już rozpoczęły przygotowania do ich likwidacji.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Katar i Rosja chcą deeskalacji konfliktu w Syrii

Z kolei szef izraelskiego przedstawicielstwa Al-Dżaziry Walid Al Omari ostro skrytykował plany Netanjahu dotyczące zamknięcia biur telewizji w kraju i zagroził skierowaniem sprawy do sądu, jeśli do tego dojdzie. – Jeśli zostaną podjęte próby przerwania naszej pracy w Izraelu i zamknięcia naszego biura tutaj, będziemy się odwoływać do Sądu Najwyższego – powiedział Al Omari w wywiadzie dla gazety „Maariv”.

Szef izraelskiego biura Al-Dżaziry zaprzeczył, aby kanał miał jakiekolwiek związki z radykalnymi ugrupowaniami Hamas i Hezbollahem. – Nikogo nie wspieramy. Staramy się przekazywać informacje, jak należy – zapewnił.

Arabia Saudyjska, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt 5 czerwca poinformowały o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Katarem, oskarżając go o wspieranie organizacji terrorystycznych i destabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Władze wschodniej części Libii, Jemenu oraz Malediwów, Mauretanii i Komorów też rozerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Ich śladem poszły również Dżibuti, a Senegal odwołał swego ambasadora.