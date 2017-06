Rosjanin potrafi, czyli jak zarobić w więzieniu na Bali

Mieszkaniec Surgutu Roman Kałasznikow, który został zatrzymany w Indonezji w związku z podejrzeniem o przemyt narkotyków, otworzył w więzieniu na Bali własną restaurację, o czym poinformował na swojej stronie w serwisie społecznościowym „Vkontakte".

Kałasznikow został zatrzymany przez policję Indonezji na lotnisku wyspy Bali pod koniec ubiegłego roku. Jak powiedział mężczyzna, postawiono mu zarzut przemytu marihuany. Według danych lokalnej policji wwiózł w tubkach po paście do zębów trzy kilogramy narkotyku z Nepalu.

© Zdjęcie: Roma Kalashnikov/ Vkontakte Dania w więziennej restauracji Romana Kałasznikowa

Przebywając w więzieniu na Bali, Rosjanin, który pracował w Surgucie jako kucharz, wspólnie z kolegą z Niemiec otworzył własną restaurację.

„Otwarcie restauracji odbyło się pomyślnie. Przez tydzień pracowaliśmy w trybie testowym. Codziennie sprzedajemy ok. 15-20 porcji smacznych i pięknych dań. Zysk na dwóch to 500-1000 rubli dziennie (ok. 33-66 zł — red.)" — napisał Kałasznikow na swojej stronie w serwisie społecznościowym.

Poinformował również, że w Rosji jako nastolatek został skazany na 3,5 roku w zawieszeniu za przestępstwo, którego nie ujawnia, ale przyznaje, że wówczas „naprawdę był winny".

Kara, o jaką indonezyjska prokuratura będzie wnioskować dla Rosjanina, zostanie ogłoszona 19 czerwca, natomiast ostateczny proces sądowy, jak uważa Kałasznikow, odbędzie się pod koniec miesiąca.