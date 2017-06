Turczynow wzywa do wycofania się z ATO w Donbasie

© Sputnik. Sergey Averin Ukraińcy cieszą się z otwartej Europy, a tymczasem w Donbasie bez zmian

— Już od trzech lat trwają działania wojenne na wschodzie naszego kraju; przerosły one format ATO zarówno pod względem czasu trwania, jak i skali – powiedział Turczynow. Jak dodał, „nadszedł czas, aby przejść do nowego formatu obrony kraju”. Polityk nie wyjaśnił jednak, co ma na myśli.

Wezwał też do „ustawodawczego nadania prezydentowi prawa do użycia Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji zbrojnych przeciwko hybrydowej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej”.