Do zdarzenia doszło na trasie A4 niedaleko miasta Maisons-Alfort. Motor zdarzył się z samochodem, w wyniku czego motocyklista spadł z siodełka. Kierowca auta odwiózł go do szpitala.

Motocykl bez kierowcy nagrali na kamerę i umieścili w sieci zaskoczeni świadkowie. Ponieważ na pojeździe nie było żadnych śladów wypadku, użytkownicy portali społecznościowych nie mogli zrozumieć, jak motocykl znalazł się na drodze. Ktoś nawet zasugerował, że kieruje nim duch.