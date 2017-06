Putin: Rosja da adekwatną odpowiedź na działania NATO

„Dla nas istnieją dwa zagrożenia, dla Rosji. Pierwsze — rozmieszczenie tych antyrakiet w bezpośredniej bliskości od naszych granic we wschodnioeuropejskich krajach, a drugie zagrożeniem polega na tym, że wyrzutnie antyrakiet w kilka godzin mogą zostać przekształcone do wystrzału zwykłych pocisków. W Europie Wschodniej, na wodzie, na morzu, zostaną zainstalowane na okrętach, które będą pełnić służbę na Morzu Śródziemnym i północnych morzach, a także na Alasce” — powiedział Putin w wywiadzie amerykańskiemu reżyserowi Oliverowi Stone’owi w filmie wyemitowanym na kanale telewizyjnym Showtime.

Według niego Rosja jest teraz praktycznie okrążona systemami obrony przeciwrakietowej.

„W rzeczywistości jest to kolejny prosty wielki błąd strategiczny naszych partnerów, ponieważ na wszystkie te działania Rosja da adekwatną odpowiedź, a to będzie oznaczać nic innego, jak kolejną rundę wyścigu zbrojeń. Przy tym nasza odpowiedź będzie znacznie tańsza. On (sprzęt — red.) może być prostszy, ale będzie skuteczny. I zachowamy tę tzw. równowagę strategiczną. Równowaga to bardzo ważna rzecz” — powiedział Putin.