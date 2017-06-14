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    Jelizawieta Pieskowa

    Córka Pieskowa dostanie pracę w Dumie Państwowej?

    © Sputnik. Ekaterina Chesnokova
    Świat
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    422849

    Deputowany z ramienia LDPR Wasilij Własow oznajmił, że córka rzecznika prasowego prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa może stać się członkinią rady blogerów w Dumie Państwowej - podaje rambler.ru.

     

     

    „Szczerze mówiąc, nie obserwuję jej, jednak jeśli zapoznamy się z tym, co publikuje, myślę, że będziemy mogli znaleźć jakiś kierunek, radę ekspertów w Dumie Państwowej, która zajmuje się interesującym ją tematem… Trzeba zobaczyć, jakie treści ją interesują i czym się zajmuje. Oczywiście z przyjemnością ją zapraszamy. Mamy mnóstwo sfer, w których potrzebujemy zdolnych chłopaków i dziewczyn" — powiedział Własow. 

     

    #aldocoppolamoscow #aldocoppolaprincess @baltazarcheri 😍❤️👸🏼

    Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 9 2016 в 6:09 PDT

     

    Wcześniej Jelizawieta na swoim Instagramie opublikowała ironiczny wpis, odpowiadając na oskarżenia o luksusowe i beztroskie życie, które nie odpowiada dochodom jej ojca. Napisała, że jest córką „głównego miliardera i złodzieja kraju", śpi na wołowinie marmurkowej posypanej puchem edredonowym, robi zabiegi ze złota i zajmuje się kradzieżami. Dziewczyna przyznała się także, że ma 13 niewolników, w tym „Wasia, Dima a trzeci sami wiecie kto".

     

    Вообще, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги — альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман — мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придётся. Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру — золотое обёртывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду "ДеньгиНарода" скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы 🤷🏼‍♀️Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов: Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле, купил Камамбер…Ну, я думаю каждый меня поймёт, пришлось уволить неуча. Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится — я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее — за мной!

    Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 1 2017 в 8:47 PDT

     

    Wcześniej Pieskowa, która już przez siedem lat mieszka w Paryżu, oznajmiła, że ma ogromny szacunek do mera Moskwy Siergieja Sobianina i popiera jego program renowacji. Według niej miasto powinno się odnawiać. Jednocześnie dziewczyna podkreśliła, że decyzja w sprawie rozszerzenia chodników była „bardzo dziwna".

     

    Иногда забываю, что живу в Париже. Проходя по одним и тем же улицам, во многих вещах будучи совершенно разным человеком каждый год, я понимаю, что уже никогда не почувствую себя туристом в этом городе. Для меня это место — просто одна гигантская квартира, в которую хочется приглашать людей, не подозревающих о другой стороне этого города, ничего общего не имеющей с путеводителями и стереотипами! Хочется, чтобы все увидели это место моими глазами…

    Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Дек 24 2016 в 8:03 PST

     

    Pod koniec maja Własow zaproponował stworzenie w niższej izbie parlamentu odrębnego organu — rady blogerów, jej członkami byliby popularni blogerzy, którzy pomagaliby deputowanym. 

     

    На прошлой неделе была распространена информация о том, что учащимся и живущим за границей родственникам чиновников рекомендовано вернуться в Россию. Несмотря на то, что информация была опровергнута авторитетным источником, в мой Инстаграм посыпались вопросы о том, собираюсь ли я переезжать из Франции на Родину. В связи с этим, мне бы хотелось высказать свое мнение касательно этой темы. Во-первых, я совершеннолетняя и в праве сама решать, где жить и учиться. Во-вторых, как мне кажется, те, кто считает, что патриоты должны учиться только в своей стране либо не очень хорошо знакомы с историей, либо личность Петра Первого не является для них авторитетной. Именно этот царь осознал важность образования за рубежом для развития государства. Вследствие этого начал проводить реформы, особое внимание уделяя ориентированности на Европу, для чего тысячи молодых людей отправлялись на учебу за границу для подготовки специалистов в разных сферах (и, кстати, начал он с себя). Да, кто-то не возвращался обратно в Россию, предпочитая связать свою жизнь с другой страной, тоже происходит и в наше время. Но это совсем не значит, что все, кто уехал получать образование заграницу, непременно оттуда не вернутся. Нужно стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не удерживать их насильно. Как говорится, насильно мил не будешь. Недовольство теми, кто работает и учится за пределами России, не делает людей патриотами. Мое обучение за рубежом не противоречит идее патриотизма, скорее, наоборот. Имея опыт жизни в Европе и общения с жителями других государств, российские "подданные" будут обладать не только врожденным русским, но и европейским мышлением. Это приведет к улучшению международных отношений, пониманию иностранного видения мира, не говоря уже о полученных знаниях и опыте, который они смогут использовать во благо государства.

    Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Окт 20 2016 в 10:29 PDT

     

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    Tagi:
    bloger, blog, internet, Duma Państwowa FR, Jelizawieta Pieskowa, Dmitrij Pieskow, Rosja
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