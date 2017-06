Co robią amerykańskie wojska na Filipinach?

Według niego amerykańscy wojskowi nie mają prawa do udziału w walkach i jedynie informują filipińskie wojska o sytuacji w regionie. „Nie znam ich dokładnej liczby i zadania specjalnego. Mają prawo do posiadania broni do samoobrony. Nie mogą jednak uczestniczyć w walkach, jedynie udzielają wsparcia" — cytuje agencja Reuters oświadczenie wojskowego.

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte w maju ogłosił stan wojenny w południowej prowincji Mindanao po starciach armii z ugrupowaniem wspierającym organizację terrorystyczną PI. Duterte podkreślił, że sytuacja wojskowa w Mindanao może utrzymać się przez rok. Głównym punktem zapalnym nadal jest miasto Marawi, w zajęciu którego uczestniczyło około 500 terrorystów. Podczas starć z armią, które trwały przez ponad tydzień, zostało zlikwidowanych 95 terrorystów, zginęło 25 żołnierzy i 19 cywilów.