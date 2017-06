KE wszczęła procedurę sankcyjną wobec Polski, Czech i Węgier

© AP Photo/ Irish Defence Forces via AP Bochenek: Niech KE zejdzie na ziemię

Decyzja o wszczęciu postępowania mającego na celu usunięcie uchybienia prawu unijnemu została podjęta we wtorek.

„Jak poinformowano wczoraj w 13 raporcie o przeniesieniu i relokacji uchodźców, w związku z tym, że Polska, Czechy i Węgry nie wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych, komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała do tych trzech krajów oficjalne powiadomienie" — poinformowała KE.

Poproszony o komentarz w sprawie tej decyzji, rzecznik KE Alexander Winterstein poinformował, że teraz kolej na odpowiedź Polski, Węgier i Czech. „Kiedy państwo członkowskie otrzymuje pismo, to odpowiada na nie. To początek procedury. Kraje członkowskie wyślą nam odpowiedź. W danym przypadku państwa będą miały miesiąc na odpowiedź" — powiedział Winterstein dziennikarzom.

Postępowanie mające na celu usunięcia uchybienia dzieli się na kilka etapów. Jeśli komisja uważa, że kraj narusza normy Unii Europejskiej, w oficjalnym piśmie powiadamia go o swoich pretensjach. Jeśli państwo nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi, komisja wydaje umotywowaną opinię w danej kwestii. Jeśli państwo nie doprowadzi swojej polityki do zgodności z wydaną opinią w granicach wyznaczonego przez KE terminu, komisja może zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości UE.