Kreml o "sankcyjnych gierkach" Waszyngtonu

Wcześniej amerykańscy senatorzy poinformowali, że przygotowali nowe środki nacisku na Rosję. Planuje się, że inicjatywy zostaną „podczepione" pod projekt ustawy o sankcjach przeciwko Iranowi, który jest obecnie rozpatrywany. Chodzi między innymi o sprecyzowanie już obowiązujących sankcji i wprowadzenie nowych ograniczeń w stosunku do Moskwy. W tekście projektu ustawy podkreślono, że rosyjskim bankom, objętym sankcjami, może zostać ograniczony termin finansowania z 90 dni do 14.

Poza tym proponuje się ograniczenie terminów finansowania rosyjskich spółek energetycznych objętych sankcjami ze strony amerykańskich struktur i osób fizycznych do 30 dni.

Dokument zawiera również punkt, który nie pozwala prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi na złagodzenie lub zniesienie sankcji bez zgody Kongresu. Głosowanie nad projektem ustawy powinno odbyć się w najbliższych dniach.

„Jeśli chodzi o kolejne dążenia sankcyjne naszych kolegów: nie chcielibyśmy znów brać udziału w rozgrywkach sankcyjnych, ale to nie nasz wybór" — podkreślił Dmitrij Pieskow.

Konsekwencje projektu ustawy, zakładającego zwiększenie nacisku na rosyjski sektor finansowy i spółki energetyczne, mogą być bardzo odczuwalne — powiedział w wywiadzie dla Ria Novosti kierownik ds. portfela inwestycyjnego funduszu Navigator Principal Investors LLC (Nowy Jork) Kyle Shostak.

„Ponieważ w projekcie ustawy są sankcje finansowe, które dotyczą możliwości refinasowania rosyjskich banków, a także sektoru ropno-gazowego, możliwości kupna wyposażenia, technologii, w tym również związanych z odwiertami offshore" — powiedział Shostak.

Według eksperta ten projekt ustawy „jest de facto próbą przyjęcia nowej poprawki Jacksona-Vanika".

„To próba nadania rozporządzeniom prezydenta, na mocy których wcześniej wprowadzane były sankcje, rangi prawa. Próbują zrobić tak, jak to było w latach 70. Ten krok, oczywiście, zmienia grę i dynamikę. Jeśli rozporządzenia można było anulować czy przedłużyć, to procedury anulowania prawa są bardzo skomplikowane" — podkreślił ekspert.

Nie mógł on jednoznacznie odpowiedzieć, w jakim stopniu udany będzie ten ostatni projekt ustawy w Kongresie. „Ciężko powiedzieć, ponieważ musi zostać przyjęty jednomyślnie i z pewnością znajdą się ludzie, którzy nie będą się z nim zgadzać. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy powstał taki dwupartyjny konsensus w tych kwestiach, który nie wygląda zbyt dobrze dla Rosji. Na razie nie jest jednak pewne, że taki projekt ustawy zostanie przyjęty" — powiedział Shostak.

Przypomniał również, że ostatnie słowo wciąż powinno należeć do prezydenta Donalda Trumpa, który może zawetować projekt lub skierować go do uzupełnienia.

„Sojusznicy i partnerzy zarówno duzi jak i mali — bez wyjątku — w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Południowo-Wschodniej Azji mówią: „Prosimy, by zajął się Pan stosunkami z Rosją, powinny one ulec poprawie". Są oni przekonani, że pogorszenie tych relacji, bez wątpienia pogorszy ich sytuację" — powiedział Tillerson w Senacie. Według dyplomaty kurs na odbudowę stosunków z Moskwą, jest „amerykańską strategią". Odpowiadając na pytanie o sankcje przeciwko Rosji, Rex Tillerson odpowiedział, że „nie chciałby zamknięcia kanałów" dialogu z Moskwą.

Dyrektor Fundacji Badań nad Stanami Zjednoczonymi im. Franklina Roosevelta Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Jurij Roguliow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że wystąpienie w Senacie sekretarza stanu USA Rexa Tillersona było dość nieoczekiwane:

„Powiązał on konieczność poprawy stosunków z Rosją z prośbami sojuszników Stanów Zjednoczonych, przedstawiając to jako opinię kolektywną, a nie tylko opinię administracji Donalda Trumpa. I w tym sensie zwrócił uwagę na konieczność poprawy stosunków z Rosją ze strony USA, podkreślając, że są one na bardzo niskim poziomie, co wpływa na wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Sądzę, że wszystko to może wpłynąć na plany niektórych senatorów, którzy krytykują Trumpa, ale jednocześnie tłumaczą swoją propozycję ws. wprowadzenia sankcji tym, że rzekomo pomagają prezydentowi, mówiąc, że jeśli zgodzi się on na sankcje, to wszystkie oskarżenia o jego związki z Rosją zostaną automatycznie wycofane. Wiadomo, że jest to podstęp, pułapka, w którą chcą go złapać. Uważam, że wystąpienie Tillersona powinno na tę sytuację w pewien sposób wpłynąć. Jestem przekonany, że wcale nie wszyscy senatorzy popierają stanowisko grupy, do której należy Lindsey Graham, John McCain i inni przeciwnicy poprawy stosunków z Rosją" — powiedział Jurij Roguliow.