Minister obrony Stanów Zjednoczonych James Mattis stwierdził niski poziom gotowości bojowej w państwie, informuje AFP.

„Minister obrony Stanów Zjednoczonych James Mattis wydaje oświadczenia, w których twierdzi, że był „zszokowany” niskim poziomem gotowości bojowej Stanów Zjednoczonych” – głosi informacja agencji w Twitterze.

Szef Pentagonu wystąpił w komitecie ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Według informacji mediów, surowo skrytykował działania administracji Baracka Obamy odnośnie redukcji wydatków na obronę. Według jego słów, był zszokowany tym, co zobaczył powróciwszy do Pentagonu po czterech latach.

Wcześniej Mattis zarządził rozpoczęcie rewizji narodowego programu obrony przeciwrakietowej.

Dmitrij Oficerow-Bielskij, docent Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Gospodarki” na antenie radia Sputnik zauważył, że w USA rośnie zrozumienie faktu, że obecne liderstwo w dziedzinie wojskowości nie jest bezwarunkowe.

„W tej chwili przed USA stoi rzeczywiście ważna kwestia: modernizacji ich uzbrojenia. Bez względu na to, że USA wydają ogromną ilość pieniędzy na swoją obronę, i nie tylko na obronę, ale i jak widzimy na „atak”, to niemniej jednak amerykańskie siły zbrojne potrzebują modernizacji której nie przeprowadzały od czasu zakończenia „zimnej wojny”. Zatem na dzień dzisiejszy, USA czują, że choć są pierwszym mocarstwem wojennym, to ich liderstwo nie jest bezwarunkowe” – uważa Dmitrij Oficerow-Bielskij.

Według jego słów, stanowisko obecnego szefa Pentagonu jest konsekwentne: on powtarza to, co mówił jeszcze przed swoim odejściem ze stanowiska.

„Mattis właśnie nalegał na konieczności, jeśli nie zwiększenia, to w każdym razie rezygnacji ze zmniejszenia wydatków wojskowych, czego domagał się (były prezydent USA) Barack Obama. I to jest to, o czym mówił podczas swojej kampanii wyborczej (obecny prezydent USA) Donald Trump” – zauważył Dmitrij Oficerow-Bielskij.