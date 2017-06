Kto będzie głównym konkurentem Poroszenki na wyborach?

© Sputnik. Michaił Kiriejew Odescy radykałowie sporządzili czarną listę muzyków z Rosji i Ukrainy

Julia Tymoszenko pozostaje główną rywalką ukraińskiego prezydenta Petro Poroszenko na nadchodzących wyborach. Do takiego wniosku doszli specjaliści socjologicznej grupy „Rating”.

„Modelowanie drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie dało następujące wyniki: w parze Poroszenko-Tymoszenko 24 % popiera obecnego prezydenta, 32% — liderkę Batkiwszczyny, 30 % nie będzie uczestniczyć w wyborach na takich warunkach, a 14 % było niezdecydowanych” – głosi sondaż.

Jeśli do drugiej tury wyborów wszedłby Poroszenko i lider „Radykalnej Partii” Oleh Laszko, to 27 % respondentów zagłosowałoby na obecnego prezydenta, 23 % na lidera „radykałów”.

W razie, jeśli para składałaby się z Poroszenki i Jurija Bojko, jednego z liderów Partii Opozycyjnej, to obecny prezydent zwyciężyłby z wynikiem 28 % wobec 26% głosów oddanych na Bojko.

Dane sondażu świadczą o tym, że 38% obywateli Ukrainy nie wierzy, że ktokolwiek z obecnych polityków może powstrzymać konflikt zbrojny na wschodzie państwa. Jednak 8 % Ukraińców za takich polityków uważa Poroszenkę i Tymoszenko. Ideę rozwiązania Rady Najwyższej i przeprowadzenia przedterminowych wyboró popiera 52% obywateli Ukrainy. Jeśli wybory do parlamentu odbywałyby się w najbliższych dniach, to do Rady weszłoby osiem partii. „Batkiwszczyna” Tymoszenko zebrałaby 13,2% głosów, „Blok Petra Poroszenki – Solidarność” — 11,3%, „Blok Opozycyjny” — 10,4%, „Radykalna Partia”- 8,9%, partia „Za życie” Wadima Rabinowycza – 8,2%, „Pozycja Obywatelska” — 7,6%, „Samopomoc”- 7,1%, skrajnie prawicowa „Swoboda”- 6,4%. W badaniach socjologicznych prowadzonych od 19 do 25 maja udział wzięło 2 tysiące osób.

Wybory prezydenckie na Ukrainie odbędą się w 2019 roku. W poprzednich wyborach prezydenckich 25 maja 2014 roku biznesmen Petro Poroszenko zwyciężył z wynikiem 54,7% głosów. Wybory odbywały się na tle konfliktu zbrojnego w Donbasie.