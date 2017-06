Jaka będzie odpowiedź Rosji na sankcje?

Rolnicy zapewniają, że zastępowanie importu w rolnictwie przyniosło wzrost w wysokości 20-30% rocznie. Od momentu, gdy wprowadzono sankcje, wzrost wyniósł 50%.- Nasz producent musi zrobić taki obrót, aby pokryć potrzeby rynku wewnętrznego — powiedział Putin.

Rząd przedłużył obowiązywanie sankcji do końca tego roku.

— Jeśli nasi partnerzy zniosą sankcje, to my też będziemy musieli to zrobić zgodnie z zasadami WTO — dodał rosyjski prezydent.