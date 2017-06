Doradca szefa MSW Ukrainy obiecał „oczyścić” Donbas

© AFP 2017/ TOBIAS SCHWARZ Kto będzie głównym konkurentem Poroszenki na wyborach?

„Bezwzględnie wyzwolimy to terytorium i na pewno oczyścimy je. Nie należy mieć co do tego wątpliwości – zapewnił Szkiriak, jak poinformowały ukraińskie media.

Wcześniej informowano, że grupa deputowanych Rady Najwyższej zamierza wnieść na rozpatrzenie projekt ustawy, który pozwoli na zmianę formatu operacji wojskowej w Donbasie. Apelował o to również sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandr Turczynow, który uważa za niezbędne zakończenie tzw. operacji antyterrorystycznej i przejście do nowych sposobów bronienia kraju. Jednak prezydent Petro Poroszenko nie zgadza się na rezygnację z siłowego rozwiązania.