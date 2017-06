„Wcześniej tak nie było, żebyśmy aż 40 dni nie mieli dostępu drogą lądową do oblężonych dzielnic. Obecnie tak się dzieje. Ostatni konwój lądowy miał miejsce 2 maja. Ale może się to zmienić w ten weekend. Konwój jest gotów wyruszyć do Homs i Hamy" — powiedział Egeland.