Putin o ingerencji USA w wybory prezydenckie w Rosji

Stone spytał, czy Stany Zjednoczone ingerowały w wybory w Rosji w 2012 roku.

„I w 2000, i w 2012 roku — zawsze. Ale w 2012 roku szczególnie agresywnie. Nie będę wchodził w szczegóły” — powiedział Putin. Według niego ingerencja odbywała się również za pośrednictwem dyplomatów.

„Amerykańscy partnerzy wiedzą o tym, ja mówiłem i (byłemu sekretarzowi stanu Johnowi) Kerry’emu, i (byłemu prezydentowi USA Barackowi) Obamie. Nam trudno było sobie nawet wyobrazić, że personel dyplomatyczny agresywnie włączył się w kampanię wyborczą wewnątrz Rosji. Zbierali też u siebie siły opozycyjne i finansowali, chodzili na wszelkiego rodzaju wiece opozycji. Służba dyplomatyczna powinna zajmować się czym innym, służba dyplomatyczna powinna naprawiać międzypaństwowe stosunki” — powiedział Putin.

„Organizacje pozarządowe mogą zajmować się wszystkim, czym chcą, przy czym (organizacje) jakiegokolwiek narodowego pochodzenia. Chociaż organizacje pozarządowe są często finansowane przez serię „przykrywek” i struktur — czy to z Departamentu Stanu, czy to z innych quasi-publicznych źródeł. W całym poradzieckim obszarze oraz w Europie Wschodniej i innych krajach, a także w Afryce dzieje się to samo, w Ameryce Łacińskiej” — dodał lider państwa.

Na pytanie, czy miała miejsce cyberingerencja, Putin odpowiedział: „Ja, szczerze mówiąc, niezbyt zwracam na to uwagę, ponieważ mamy własny porządek dnia i nim się kierujemy. Wydaje mi się, że wielu naszych partnerów często żyje w jakimś swoim świecie i często nie rozumie realnych procesów zachodzących w innych krajach, w tym w Rosji”.