Putin: Stalin to skomplikowana postać

Rosyjski prezydent jest przeciwny nadmiernej demonizacji Stalina, jak i temu, by zapominano o okrucieństwach stalinizmu. Stalin to „skomplikowana postać" — powiedział rosyjski lider.

Stone zapytał Putina, jak odnosi się do tego, że Stalin doprowadził Rosję do zwycięstwa nad faszyzmem. „Chytry z Pana człowiek" — zripostował Putin.

„Stalin był dzieckiem swojej epoki. Można go demonizować, ile się chce, i można, ile się chce, mówić o jego zasługach w zwycięstwie nad faszyzmem. W historii Anglii jest taka postać jak Cromwell. Krwawy człowiek. Doszedł do władzy na fali rewolucyjnych reform i przekształcił się w dyktatora i tyrana. Pomniki na jego cześć do tej pory stoją w wielu miejscach w Wielkiej Brytanii. Napoleona w ogóle ubóstwiają. A co on zrobił? Doszedł do władzy na fali rewolucji i nie tylko przywrócił monarchię, ale też ogłosił się imperatorem i doprowadził Francję do katastrofy narodowej, do totalnej klęski. Takich postaci i takich sytuacji w historii świata jest sporo" — powiedział Putin.

„Wydaje mi się, że zbytnia demonizacja Stalina to jedna z dróg ataku na Związek Radziecki i Rosję. Pokazuje się w ten sposób, że dzisiejsza Rosja nosi jakieś blizny stalinizmu. My wszyscy nosimy jakieś blizny. No i co z tego?" — dodał prezydent Rosji. „Rosja fundamentalnie się zmieniła. Oczywiście, w świadomości jakieś ślady przeszłości pozostały. Ale to nie oznacza, że mamy zapominać o wszystkich okrucieństwach stalinizmu związanych z obozami koncentracyjnymi i zagładą milionów rodaków" — dodał Putin.

Rosyjski prezydent powiedział, że nawet tak „antyradziecka" postać jak Winston Churchill był elastyczny wobec Stalina. „Znany działacz Winston Churchill był zaciekłym wrogiem ZSRR, ale kiedy wybuchła II wojna światowa stał się gorącym zwolennikiem współpracy ze Związkiem Radzieckim, a Stalina nazywał wielkim wodzem i rewolucjonistą. Po II wojnie światowej, jak wiadomo, to właśnie Churchill był inicjatorem zimnej wojny. A kiedy Związek Radziecki dokonał pierwszej próby bomby atomowej, nikt inny, jak właśnie Winston Churchill oznajmił o konieczności współistnienia dwóch systemów. Churchill był bardzo elastyczną osobą, a mimo to uważam, że jego stosunek do Stalina nigdy się nie zmieniał" — powiedział Putin.

Stone zapytał Putina, czy jego rodzice byli zafascynowani osobą Stalina. „Oczywiście. Myślę, że przytłaczająca większość obywateli byłego Związku Radzieckiego była zafascynowana Stalinem" — powiedział Putin.