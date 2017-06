Frontman grupy Kiss chce opatentować gest „rogów"

© Sputnik. Владимир Астапкович Rosyjskie granie na Sputniku. Rockowa Aria

Gazeta zauważa, że Simmons zwrócił się do Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych, oświadczając, że właśnie on jako pierwszy wykorzystał ten gest. Gwiazda rockowa zauważa, że miało to miejsce w czasie tournée zespołu w odległym 1974 roky.

Ale, jak zauważa gazeta, członek zespołu Kiss „nie pokazał rogów" jako pierwszy. John Lennon na przykład wykonał dany gest na okładce singla The Beatles Yellow Submarine/Eleonor Rigby już w 1966 roku.

I believe Ronnie James Dio first did that. @wzlx https://t.co/jDdeTfMYY7 — Chuck Nowlin (@ChuckNowlinWZLX) 14 czerwca 2017

W 1969 roku, na okładce albumu grupy Coven też można zobaczyć „rogi" pokazywane przez dwóch członków grupy jednocześnie - pisze The Washington Post.

Teraz amerykańscy eksperci będą musieli określić, czy rzeczywiście pochodzenie danego gestu jest związane z Simmonsem.