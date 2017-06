Syryjski generał: w Syrii umarła myśl o obaleniu al-Asada

© AFP 2017/ Eric Feferberg Pentagon zmodernizuje system obrony antybalistycznej w Polsce

„Plan obalenia Baszara al-Asada jest niemożliwy, ponieważ syryjska armia w tej chwili jest silna, jak nigdy wcześniej”. To cieszy zwykłych Syryjczyków i niepokoi powstańców, którzy teraz stracili inicjatywę na polu boju.

Komentując sytuację w At-Tanfie, generał powiedział, że Amerykanie umocnią się w tym regionie, aby w perspektywie mieć więcej do powiedzenia w negocjacjach o przyszłości Syrii.

Amerykański atak rakietowy to nic innego, jak oświadczenie o swojej pozycji w zakresie stworzenia nibypaństwa Daesh, które powinno pojawić się wzdłuż syryjsko-irackiej granicy do Jordanii. Według zamysłu, ten twór ma odciąć Syrię od Iraku i Iranu, a także zamienić ją w niewiele znaczące państewko na Bliskim Wschodzie. Po terytorium tego nibypaństwa ma przebiegać gazociąg z Kataru i Arabii Saudyjskiej do Turcji i Europy.

Syryjska armia aktywnie sprzeciwia się realizacji tego planu: wojska są przerzucone na granicę z Irakiem, ustanowiono łączność z Siłami Mobilizacji Ludowej (al-Hashd al-Shaabi), prowadzone są walki o wyzwolenie at-Tanfa. Zdaniem generała, do bezpośredniego starcia z amerykańskimi siłami nie dojdzie, ale „jeśli będzie trzeba, to syryjska armia gotowa odeprzeć atak wroga na syryjskiej ziemi”.