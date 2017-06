W Moskwie znaleziono artefakt sprzed 9 tys. lat

© Sputnik. V. Baranovskiy W Niemczech rozpoczęły się poszukiwania Bursztynowej Komnaty

„W okolicach ulicy Sretenka został znaleziony krzemienny siekacz z epoki neolitu, a na Bulwarze Pokrowskim — drapacz z mezolitu. Mogły trafić do nowszych warstw kulturowych podczas robót ziemnych prowadzonych 400-500 lat temu" — czytamy w komunikacie.

Prehistoryczni ludzie wykorzystywali siekacz do obróbki kości, rogów i niektórych skał, jest zaliczany do epoki neolitu (V-III tys. przed naszą erą). „Siekacz jest jednym z uniwersalnych narzędzi pradawnych ludzi. Zachował się w całości, włącznie z nasadą z bocznymi symetrycznymi wgłębieniami do mocowania rękojeści z kości, rogu lub drewna" — powiedział szef Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Moskwy Aleksiej Jemieljanow.

Według niego jeszcze jeden znaleziony artefakt z epoki kamiennej, fragment drapacza, pochodzi z jeszcze starszego okresu — mezolitu (VII przed naszą erą). Drapacz został zrobiony z wydłużonej kamiennej płytki z zaostrzonym ostrzem na końcu. Pradawni ludzie mogli używać go w życiu codziennym, na przykład, do pracy ze skórami zwierząt.

Obecnie znalezione artefakty badają specjaliści. Według słów Jemieljanowa później znaleziska mogą zostać przekazane do muzeum lub pokazane na tymczasowych wystawach poświęconych archeologii Moskwy.