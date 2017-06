Czy masoni przeniknęli do Kościoła Prawosławnego i Katolickiego?

© AFP 2017/ Bertrand Guay „Świadkowie Jehowy to niebezpieczna sekta"

Jacy są dzisiejsi masoni i czy przeniknęli do Watykanu? O tym Sputnik Italia porozmawiał z Don Ennio Innocenti, byłym sekretarzem Ekumenicznej Komisji Wikariatu Rzymu, kapłanem Bractwa «Aurigarum», członkiem Świątyni Świętego Piotra w Watykanie:

— W swojej książce o masonerii «Inimica vis», którą trudno znaleźć w księgarni, napisałem o przeniknięciu masonerii do kościoła jak o fakcie: poczynając od dawnych czasów, masoneria przenikała do kościoła anglikańskiego, a potem w XVIII wieku stała się popularne wśród rosyjskiej arystokracji. W prawosławnej cerkwi masonem był patriarcha Konstantynopola Atenagora.

To dotyczy również kościoła katolickiego. W pierwszym wydaniu mojej książki cytowałem listę złożoną z tysięcy kapłanów masonów XVIII-XIX wieku, która była zaświadczona osobistym podpisem mistrza Loży Wielkiego Wschodu Giordano Gamberini. Lista masonów katolików XX wieku została opublikowana w drugim wydaniu mojej książki.

W nowym wieku przenikanie masonerii trwa, niedawno papież wyraził zaniepokojenie w związku z tym. Mowa była o „zarażeniu” Zakonu Maltańskiego, który otworzył dostęp w swoje szeregi protestantom, co doprowadziło do pojawienia się masonów.

Inne zakony katolickie również są „zarażone” masonerią, między innymi jezuici, a także biskupstwa, szczególnie na kontynencie amerykańskim. To potwierdzili mi dwaj nuncjusze papiescy, jeden z nich to biskup Meksyku Mendez Arceo di Cuernavaca. Takie dowody różnych moich przyjaciół, których o to pytałem, potwierdzają obecność masonów w kościołach katolickich Ameryki Północnej.

Uważam, że rozprzestrzenienie się masonerii jest związane z transcendentalną teologią niemiecką. W niej wyraźnie obecny jest subiektywizm, bardzo podobny do filozoficznego stanowiska masonów.