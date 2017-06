Dokąd wyjedzie 12 milionów Ukraińców

© AFP 2017/ YURIY DYACHYSHYN Ukraińcy szturmują granice po zniesieniu wiz

Do 2050 roku w kraju będzie mieszkać od 30 do 42 milionów Ukraińców. Według prognozy Instytutu Demografii i Badań Społecznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy do 2050 roku liczba ludności kraju zmniejszy się o ponad 12 milionów.

Depopulacja stała się cechą charakterystyczną dla Ukrainy, a tendencji zmniejszania się populacji już praktycznie nie da się pokonać — powiedział główny pracownik naukowy Instytutu Lidia Tkaczenko.

Ona uściśliła, że według „najniższego wariantu” za 32 lata w kraju będzie mieszkać 30 milionów ludzi, według „średniego” — 37 milionów ludzi, a według „wysokiego” — około 42 miliony, jak obecnie. Jednak ta ostatnia opcja jest mało prawdopodobna.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy na dzień 1 marca liczba ludności wynosiła 42,371 miliona. W ubiegłym roku urodziło się 369 tysięcy dzieci, a zmarło prawie 584 tysięcy osób. To właśnie wysoki wskaźnik śmiertelności był jednym z głównych powodów spadku populacji.

„Na tym problemie trzeba byłoby skupić wysiłki państwa, prowadząc odpowiednią politykę, a nie tylko demograficzną” — powiedziała Lidia Tkaczenko.

Kolejnym czynnikiem, który może mieć negatywny wpływ na liczbę ludności, było zniesienie wiz do Unii Europejskiej. Ukraińców nie zatrzymuje brak prawa do podjęcia pracy bez specjalnego zezwolenia. Teraz tylko 1% migrantów zarobkowych pracuje za granicą legalnie.