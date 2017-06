Media: rosyjski biznesmen zepsuł Amerykanom widok na Statuę Wolności

Statek, według gazety, po raz pierwszy rzucił kotwicę przed jedną z głównych atrakcji Nowego Jorku 17 kwietnia i stał tam dwa tygodnie. W czerwcu znów powrócił na to samo miejsce, co wywołało falę niezadowolenia wśród Amerykanów – uznali to „zamachem na wolność”.

„To boli. Nie tak już często widzi się, jak w USA zagradzają drogę do wolności i sprawiedliwości” – powiedział turysta z Massachusetts.

Russian billionaire’s yacht ruining tourists’ pics of Lady Liberty https://t.co/wyR9umJ0ga pic.twitter.com/ykAtr7QajJ — NYC Informer (@newyorkcityinfo) June 16, 2017​

Jednocześnie biznesmen nie złamał prawa zatrzymując jacht koło symbolu Nowego Jorku. W świetle przepisów statki mają prawo rzucać kotwicę w tym miejscu, ale jak twierdzą stali bywalcy przystani, zwykle zatrzymują się tam na dzień lub dwa.

Jewgienij Szwidler to rosyjski przedsiębiorca, kierujący kompanią inwestycyjną Millhouse. Jego jacht jest jednym z najdłuższych prywatnych jachtów na świecie.