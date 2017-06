© AP Photo/ Jacquelyn Martin Strzelanina na boisku w Wirginii. Napastnik miał przy sobie listę z sześciu nazwisk

Przedstawiciel sekcji dziecięcej klubu Pablo Alcaide w wywiadzie dla dziennika „Marca” powiedział, że nie można dopuścić do sytuacji, kiedy przeciwnik jest aż tak upokorzony. — Trzeba mieć więcej szacunku dla rywala i mieć większą kontrolę nad wynikiem. Dla chłopca w wieku 11 lat powrót do domu po takiej porażce to naprawdę ciężkie przeżycie – dodał.

Trener klubu CD Serranos twierdzi, że nie chciał upokorzyć przeciwników. Powiedział nawet zawodnikom Benicalap, żeby bardziej skupili się na obronie. Młodzi piłkarze nie posłuchali jednak jego rady.

— Jak powinien zachować się trener? Są sposoby, żeby spowolnić tempo spotkania. Mógł poprosić na przykład, żeby jego podopieczni wymienili 15 czy 16 podań zanim oddadzą strzał na bramkę, albo żeby kopali słabszą nogą — powiedział Alcaide.