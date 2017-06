Ceremonia otwarcia Pucharu Konfederacji w piłce nożnej w Petersburgu

© Sputnik. Aleksandr Gal'perin Kot Achilles przepowiedział zwycięstwo Rosji w pierwszym meczu Pucharu Konfederacji

W ceremonii wzięli udział znani Rosjanie. W sumie dwa tysiące osób.

Przemawiając na uroczystym otwarciu, rosyjski prezydent Władimir Putin wyraził nadzieję, że na stadionach w miastach, gdzie będą się odbywać mecze Pucharu Konfederacji, będzie miała miejsce uczciwa walka.

— To wspaniałe miasto z własną historią i dynamicznym życiem. Właśnie tutaj podczas zawodów na piłkarskich arenach dojdzie do bezkompromisowej, uczciwej, sprawiedliwej walki do ostatniej minuty – podkreślił Putin. Jak dodał, miliony ludzi na Ziemi zobaczą „piękne, ekscytujące widowisko, kunszt mistrzów piłki, prawdziwy triumf sportu”.

Prezydent życzył sukcesu zarówno drużynom, jak i kibicom. – Drodzy przyjaciele, będziemy oglądać piłkę nożną! Witajcie w Rosji! – powiedział prezydent.

Mecze Pucharu Konfederacji będą rozgrywane w dniach 17 czerwca – 2 lipca w Kazaniu, Soczi, Petersburgu i Moskwie. W grupie A, oprócz reprezentacji Rosji i Nowej Zelandii, zagrają Portugalia i Meksyk. W grupie B spotkają się drużyny z Kamerunu, Chile, Australii i Niemiec.