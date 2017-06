Amerykański generał o 16 latach operacji w Afganistanie: Hańba!

© Zdjęcie: Martin Abegglen MSZ Rosji o nowej polityce Trumpa wobec Kuby

Jak powiedział w wywiadzie dla Fox News, aby odnieść zwycięstwo w tym regionie Stany Zjednoczone muszą zwiększyć liczebność kontyngentu wojskowego o około 10-20 tys. osób.

W taki sposób skomentował on pojawiające się w mediach informacje o zamiarze wysłania przez Pentagon dodatkowych co najmniej 4 tys. żołnierzy do tego kraju do walki z talibami.

— Niewątpliwie 4 tys. osób będzie przydatne. Ale realne pytanie brzmi: czy ta zmiana przechyli szalę na naszą stronę? Moim zdaniem nie – ocenił Keane.

Wcześniej szef Pentagonu James Mattis potwierdził, że prezydent USA Donald Trump pozwolił resortowi obrony na ustalanie liczebności amerykańskich wojsk w Afganistanie.