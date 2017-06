Stan postrzelonego amerykańskiego kongresmena poprawił się

© REUTERS/ Kyodo ATTENTION EDITORS Odnaleziono ciała zaginionych członków załogi niszczyciela USS Fitzgerald

Scalise nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii. Przez kilka najbliższych tygodni najprawdopodobniej pozostanie w szpitalu, gdzie czekają go kolejne operacje. Istnieje jednak szansa, że wróci do pełnej sprawności.

Amerykański kongresmen został hospitalizowany w środę w stanie zagrożenia życia z silnym wewnętrznym krwotokiem i złamanymi kośćmi po postrzale w lewe biodro. Scalise został ranny w wyniku ataku napastnika, który otworzył ogień podczas treningu baseballowego w Alexandrii w stanie Wirginia. Mężczyzna był uzbrojony w snajperski karabin AR-15, z którego oddał co najmniej 50 strzałów do grupy Republikanów. Politycy przygotowywali się do czwartkowego meczu z drużyną Partii Demokratycznej.

Sprawcą okazał się 66-letni James Hodgkinson, inspektor budowlany z Illinois. Był on wolontariuszem sztabu wyborczego senatora Berniego Sandersa, który ubiegał się o nominację Demokratów w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Hodgkinson był zagorzałym przeciwnikiem prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej.