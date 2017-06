© REUTERS/ Samiullah Peiwand Zamach na komendę policji w Afganistanie

Operacja wspierana jest z powietrza przez siły międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej pod wodzą USA.

Stare Miasto jest ostatnim bastionem dżihadystów w drugim co do wielkości mieście w Iraku. Mosul jest obecnie nieoficjalną stolicą Państwa Islamskiego w tym kraju. Siły rządowe szturmują go od połowy października ubiegłego roku. W zasadzie poza ich kontrolą pozostaje jedynie stara część miasta.

Odzyskanie kontroli nad Mosulem będzie miało dla władz kraju ogromne symboliczne znaczenie.