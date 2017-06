Odkryto nowy sposób rehabilitacji serca po zawale

W opublikowanym przez renomowany „Science Advances” raporcie badawczym twierdzi się, że na razie badania prowadzone są na laboratoryjnych gryzoniach. Jednak w bliskiej przyszłości naukowcy mają nadzieję przeprowadzić doświadczenia na ludziach.

Głównym powodem zawału, jak przypominają naukowcy, jest zatrzymanie krążenia w mięśniu sercowym. Nie ma krwi, a zatem nie ma niezbędnego do pracy mięśni tlenu. Ale jeśli tlen jest tak krytycznie ważny dla naszego „motoru”, to dlaczego nie wyrabiać go bezpośrednio w sercu? Na przykład wdrożyć w organ zdolną do fotosyntezy jednokomórkową cyjanobakterię Synechococcus elongatu, która wchłaniałaby dwutlenek węgla i zaopatrywała komórki serca w glukozę i tlen?

Naukowcy sztucznie wywoływali u szczurów zawał serca, po czym wprowadzali im do serc te bakterie i kierowali na serce światło. Już po kilku minutach poziom tlenu w sercach gryzoni był w normie. Poza tym, taka metoda jest nietoksyczna, co już jest argumentem za. Ale są też pewne obawy.

Główny minus takiego leczenia, to konieczność odkrycia klatki piersiowej. A to jest orgomne ryzyko dla pacjenta. Teraz naukowcy muszą się zastanowić, jak inaczej wprowadzić cyjanobakterie, na przykład, poprzez żyły, a światło kierować na serce bez ingerencji chirurgicznej i konieczności otwarcia ciała.