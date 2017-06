MSZ Rosji wezwało USA do poszanowania suwerenności Syrii

„Strefy deeskalacji są jednym z możliwych wariantów posuwania się naprzód. Wzywamy wszystkich do unikania jednostronnych działań, do poszanowania suwerenności Syrii i do przyłączenia się do naszej wspólnej pracy, która została uzgodniona z syryjskim rządem” — powiedział Ławrow.

© Sputnik. Ilya Pitalev Amerykański myśliwiec zestrzelił syryjski samolot

Według niego wszystkie kraje powinny respektować integralność terytorialną Syrii, jak to przewidziano w rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2254 i innych dokumentach ONZ.

Ponadto, podkreślił Ławrow, wszyscy powinni uzgadniać z Damaszkiem operacje na terytorium kraju, „zwłaszcza jeśli chodzi o zajęcie jakichś terytoriów w Syrii, w tym obszarów, które mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia prawdziwych intencji tych, którzy je zajmują”.

Przypomniał, że właśnie tak postępuje Rosja, Iran i Turcja, kiedy proponują inicjatywy w ramach negocjacji w sprawie Syrii w Astanie.

Koalicja kierowana przez Stany Zjednoczone w celu walki z ugrupowaniem Państwo Islamskie działa na terytorium Syrii bez zgody Damaszku. Jednocześnie koalicja wielokrotnie atakowała siły rządowe i ich sojuszników. Wczoraj jej myśliwiec zestrzelił w rejonie Rakki samolot syryjskich sił powietrznych.