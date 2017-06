Telegraph: NATO obroniło korytarz suwalski przed wyimaginowanym wrogiem

© Sputnik. Kirill Kallinikov Rosja odpowie na powiększenie kontyngentu NATO w Polsce

Wojska NATO przeprowadziły manewry Saber Strike na polsko-litewskiej granicy. Manewry, w których wzięli też udział brytyjscy żołnierze piechoty morskiej, podyktowane są „obawami dotyczącymi luk we wschodnioeuropejskim systemie bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia" — pisze The Daily Telegraph.

Wojska NATO wykonywały zadania z zakresu obrony korytarza suwalskiego — wąskiego, kilkudziesięciokilometrowego odcinka oddzielającego obwód kaliningradzki od „sojuszniczej z Moskwą" Białorusi. Przesmyk suwalski jest zdaniem NATO słabym ogniwem wschodniej flanki. W przypadku rozpoczęcia wojny między Zachodem i Wschodem, właśnie w tym miejscu rosyjskie wojska mogą zacząć ofensywę, żeby „jednym szybkim ruchem" odciąć kraje bałtyckie od Polski.

„Słabość korytarza suwalskiego wynika z jego usytuowania. Nie oznacza to oczywiście, że atak jest nieunikniony. Jednak, w przypadku jego zamknięcia, troje naszych północnych sojuszników zostanie odizolowanych od pozostałych krajów Sojuszu" — uważa amerykański generał Ben Hodges.

Według informacji gazety po tym jak Rosja „zajęła i okupowała ukraiński Krym", Europa Wschodnia czuje się coraz bardziej bezbronna, zwłaszcza w rejonie korytarza suwalskiego. Właśnie to „zagrożenie" zmusiło Sojusz do rozmieszczenia ok. 4,5 tys. żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich, a także przeprowadzenia serii ćwiczeń z udziałem 1,5 tys. osób.

„To niewielkie ćwiczenia w porównania z tym, co będzie potrzebne w przypadku prawdziwego ataku" — mówi Valdemaras Rupšys, dowódca Wojsk Lądowych Republiki Litewskiej. „Ale są one dla nas ważne, bo pokazują, że nasi sojusznicy podzielają nasze obawy".

W czasie manewrów rolę przeciwnika odgrywała litewska armia, choć wszyscy doskonale wiedzieli, kogo ucieleśnia . „Zapytajcie Litwinów, a oni wskażę na wschód, na Rosję, ich gigantycznego sąsiada rzucającego złowrogi cień na względnie nieduże państwo bałtyckie" — pisze gazeta.

We wrześniu to Moskwa planuje przeprowadzenie własnych, zakrojonych na znacznie większą skalę, ćwiczeń w regionie. Zdaniem przedstawicieli NATO, w ramach tych zaplanowanych manewrów, 100 tys. żołnierzy będzie ćwiczyć atak na korytarz suwalski.