Amerykańskie F-35 polecą do 11 krajów

Firma Lockheed Martin kończy negocjacje w sprawie sprzedaży myśliwców V generacji F-35 jedenastu państwom, w tym USA — podaje Reuters, powołując się na anonimowe źródła.

Będzie to rekordowa transakcja dotycząca tego typu samolotów, jej kwota wyniesie ponad 37 mld dolarów. Wieloletni kontrakt na dostawę samolotów został zawarty na lata 2018-2020, płatność zostanie dokonana w trzech transzach — czytamy w artykule. Średnia cena jednego samolotu to 85 mln dolarów, przy czym do 2020 roku cena spadnie — poinformowały agencję dwa źródła.

Samoloty F-35 były często krytykowane za wysoką cenę, w tym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Z powodu opóźnień i przekroczenia budżetu program F-35 stał się najdroższym w historii Pentagonu. Jednocześnie odnotowano częste usterki techniczne utrudniające użytkowanie samolotu — pisze Reuters.