Syryjska armia starła się z proamerykańskimi siłami opozycji

Do starć doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek między syryjską armią i wspieraną przez USA opozycyjną koalicją Demokratycznych Sił Syryjskich (SDF) — informuje arabska gazeta Al-Masdar, powołując się na źródło wojskowe.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Pojechała do Syrii i zobaczyła prawdę

Według informacji źródła syryjscy żołnierzy przecięli utrzymywaną przez SDF linię frontu, spiesząc na pomoc pilotowi strąconego wcześniej samolotu Su-22 syryjskich sił zbrojnych. Bojownicy SDF zmusili jednak syryjskich żołnierzy do odwrotu.

Wcześniej zachodnia koalicja do walki z „Państwem Islamskim" potwierdziła, że strąciła syryjski Su-22. Konieczność jego zestrzelenia koalicja wytłumaczyła tym, że Su-22 przeprowadzał naloty na pozycje bojowników współpracujących z koalicją SDF.

© AFP 2017/ Abdulmonam Eassa Pod Damaszkiem ostrzelano konwój humanitarny

Koalicja zauważyła, że już wcześniej prorządowe siły syryjskie zaatakowały bojowników SDF w miejscowości położonej na południe od At-Tabaki, zmuszając ich do odwrotu. Natomiast samoloty koalicji wstrzymały pochód formacji wspieranych przez syryjskie władze. Dowództwo koalicji skontaktowało się ponadto z Rosją, by ta pomogła we wstrzymaniu działań bojowych.

„Po ataku sił prorządowych koalicja skontaktowała się z rosyjskim dowództwem przy pomocy „linii ustanowionej w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym", żeby porozumieć się w kwestii deeskalacji i zawieszenia działań bojowych" — czytamy w oświadczeniu.