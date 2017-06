Korweta „Sowierszennyj” pomyślnie przeprowadziła pierwszy ostrzał rakietowy

Załoga najnowszej korwety projektu 20380 „Sowierszennyj” podczas państwowych prób na poligonach przygotowania bojowego Floty Oceanu Spokojnego pomyślnie przeprowadziła pierwszy ostrzał rakietowy z głównego kompleksu okrętowego, powiedział dziennikarzom szef departamentu wsparcia informacyjnego służby prasowej Wschodniego Okręgu Wojskowego ds. Floty Oceanu Spokojnego Władimir Matwiejew.

© AP Photo/ Zha Chunming Na wyposażenie chińskiej marynarki wojennej trafiła nowa korweta

„Ostrzał był wykonywany do morskiej tarczy symulującej okręt nawodny wroga. Pocisk przeciwokrętowy systemu „Uran” pomyślnie trafił w wyznaczony cel nawodny” — poinformował Matwiejew.

Ponadto przedstawiciele zespołu stoczni, załoga okrętu i członkowie państwowej komisji odbiorczej prowadzą testy zwrotne i szybkościowe korwety, sprawdzają działanie wszystkich agregatów, systemów i komponentów, uzbrojenia okrętu, środków nawigacyjnych i radiotechnicznych.

W najbliższych dniach załoga okrętu przeprowadzi ostrzały artyleryjskie do celów nawodnych i powietrznych. Państwowe próby morskie korwety „Sowierszennyj” odbędą się w ciągu miesiąca. Po morskiej części programu rozpocznie się rewizja okrętu, zaznaczył Matwiejew.

© Sputnik. Ildus Gilyazutdinov Flota Pacyfiku otrzyma nowe korwety

W stoczni zostanie przeprowadzone kontrolne otwarcie mechanizmów i przyrządów, specjaliści i członkowie Państwowej Komisji ocenią ogólny stan korwety, jej wyposażenia i wszystkich dostępnych na niej środków. Załodze okrętu zostaną przekazane zestawy części zamienne, narzędzia i materiały), zostaną przeprowadzone prace wykończeniowe korwety. Po podpisaniu aktu odbioru z klientem na okręcie zostanie wzniesiona bandera marynarki wojennej, a korweta dołączy do Floty Oceanu Spokojnego.

Korweta projektu 20380 „Sowierszennyj” to wielofunkcyjny okręt patrolowy bliższej strefy morskiej z kierowaną bronią rakietową przeznaczoną do walki z okrętami nawodnymi i podwodnymi, a także do wsparcia artyleryjskiego desantu morskiego.

Długość korwety wynosi ponad 100 metrów, wyporność — 2220 ton. Korweta jest w stanie wypłynąć do czterech tysięcy mil. Uzbrojenie — pociski przeciwokrętowego kompleksu „Uran” i przeciwlotniczego kompleksu rakietowego „Reduta”, torpedy i potężny arsenał radiolokacyjnej i radioelektronicznej instalacji, wielkokalibrowe karabiny maszynowe i granatniki. Na rufie umieszczono plac do lądowania helikopterów z hangarem do bazowania śmigłowca Ka-27 w wersji przeciwokrętowej.