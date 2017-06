„Zabójstwo" Trumpa oburzyło Amerykanów

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Trump opublikował deklarację finansową za 2016 rok

Wyszło więc na to, że na oczach nowojorskich widzów „uśmiercono", zgodnie z głównym wątkiem sztuki, amerykańskiego prezydenta.

Prowadząca Fox News Jeanine Pirro spytała przeciętnych Amerykanów, co sądzą o takim posunięciu reżysera.

„Bardzo wysoko oceniam rolę prezydenta i nawet tego do końca nie pojmuję. W ogóle to tragedia, smutne, że kraj pod wieloma względami stał się właśnie taki" — powiedziała jedna z ankietowanych. „Koszmar, prawdziwy koszmar. Ja uważam go (Trumpa — red.) za wspaniałego prezydenta" — powiedział ankietowany mężczyzna. Inni znów Amerykanie nie dostrzegli w inscenizacji niczego strasznego. Ich zdaniem satyra to normalny zabieg teatralny.