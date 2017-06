Szef Izby Społecznej Krymu: Sankcje UE to zemsta

Ioffe podkreślił, że przez ostatnie trzy lata Krymianie zdobyli znaczne doświadczenie, między innymi w rozwoju regionu w warunkach sankcji.

„Kiedyś brzmiało to strasznie i wydawało się, że to wszystko jest nie do pokonania. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że sankcje są kwestią polityczną związaną z pewnymi sprawami gospodarczymi… Na świecie istnieje kilka precedensów podobnych do krymskich wydarzeń, ale tam sankcji nigdy nie wprowadzono. Wychodzi na to, że pewne siły polityczne na Zachodzie po prostu mszczą się na Krymianach za ich wybór" — powiedział RIA Novosti Ioffe.

Przewodniczący Izby Społecznej podkreślił, że sankcje przeciwko Krymowi nie opierają się na prawie. „Te sankcje są kompletnie bezużyteczne. Gdyby cały czas o nich nie wspominano, nikt na Krymie by ich nie zauważył. Po tym, co przeżyliśmy z blokadą wodną, energetyczną, żywnościową, transportową, te sankcje są dla nas jak ugryzienie komara. Dobrze wiedzą o tym na Zachodzie, lecz nadal robią dobrą twarz do złej gry" — powiedział urzędnik.

Jednocześnie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poparł decyzję UE w sprawie przedłużenia o rok sankcji wobec Krymu.

„Popieram decyzję Rady UE w sprawie przedłużenia o kolejny rok «krymskiego pakietu" sankcji» — napisał Poroszenko na Twitterze.