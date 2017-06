Zestrzelony Su-22: Wojna w Syrii wkracza w nową fazę?

© REUTERS/ Rodi Said Syryjska armia starła się z proamerykańskimi siłami opozycji

Po incydencie z syryjskim samolotem zestrzelonym przez amerykański myśliwiec bombowy rosyjscy wojskowi ostatecznie zrywają współpracę z Pentagonem prowadzoną w ramach dwustronnego memorandum o unikaniu incydentów w Syryjskiej Republice Arabskiej. Odtąd rosyjska obrona przeciwlotnicza będzie traktowała jako cele samoloty i maszyny bezzałogowe międzynarodowej koalicji — czytamy w oświadczeniu resortu obrony Rosji.

Jak wynika z oświadczenia, rosyjskie ministerstwo obrony przeprowadziło „czerwoną linię" wzdłuż rzeki Eufrat. W wywiadzie dla Sputnika ekspert wojskowy Konstantin Siwkow wyraził opinię, że zestrzelony przez Amerykanów Su-22 jest kolejną oznaką, że wojna w Syrii wkracza w nową fazę.

„Zestrzelony przez Amerykanów S-22 to bardzo poważny incydent. To kolejna oznaka tego, że wojna w Syrii wkracza w nową fazę, a mianowicie fazę interwencji wojennej USA w Syrii. To poważne i niebezpieczne. Co może się z tego wywiązać? Albo Rosja będzie musiała zrezygnować ze wspierania Syrii, a to oznaczałoby upadek autorytetu Putina, co mogłoby doprowadzić kraj do wrzenia, albo Rosja zmuszona będzie uwikłać się w wojnę z USA. Incydent poprzedzała cała seria wydarzeń: atak na Szajrat, naloty na przemieszczające się ku syryjsko-jordańskiej granicy syryjskie wojska i ich sojuszników. A teraz ten strącony Su-22. Swoją agresję USA stopniowo podkręcają. I to bardzo niebezpieczne".

Kierowana przez USA koalicja do walki z Państwem Islamskim potwierdziła wcześniej, że zestrzeliła syryjski Su-22 w prowincji Rakka, który rzekomo zrzucił bombę w pobliżu miejsc dyslokacji opozycji. Damaszek z kolei poinformował, że samolot wypełniał misję przeciwko PI. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nazwało zestrzelenie przez USA syryjskiego samolotu agresją.