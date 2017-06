Czy NATO zwiększy kontyngent w państwach bałtyckich i Polsce?

© REUTERS/ Ints Kalnins NATO obroniło korytarz suwalski przed wyimaginowanym wrogiem

„Nie planujemy zwiększenia liczby wojskowych w ramach grupy bojowej, uważamy, że będziemy mieli znaczną obronę a także wystarczającą obecność dzięki grupie bojowej" — oznajmił Stoltenberg, występując na Łotwie.

Jak podaje agencja Bloomberg, Stoltenberg podkreślił, że w razie konieczności sojusz może szybko zwiększyć swoją obecność w państwach bałtyckich. Oznajmił, że NATO dąży do konstruktywnego dialogu z Rosją a także wezwał do większej transparentności rosyjskich ćwiczeń wojskowych. Sekretarz generalny oznajmił także, że sojusz może zwołać Radę Rosja-NATO w związku z ćwiczeniami Zapad 2017.

Nie widzimy bezpośredniego zagrożenia dla któregoś z państw sojuszniczych NATO, lecz to co widzieliśmy, to bardziej agresywną Rosję — cytuje agencja słowa Stoltenberga.

Oświadczenia w sprawie rzekomego zagrożenia ze strony Rosji dla państw bałtyckich i Polski wielokrotnie padały wcześniej, chociaż Moskwa wielokrotnie podkreślała, że nigdy nie zaatakuje żadnego z państw NATO. Według słów szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa NATO świetnie zdaje sobie z tego sprawę, lecz po prostu wykorzystuje pretekst do rozmieszczenia większej ilości sprzętu i batalionów w pobliżu rosyjskiej granicy.

Na szczycie w Warszawie w 2016 roku sojusz podjął decyzję w sprawie rozmieszczenia na Łotwie, Litwie, w Estonii i Polsce na prośbę tych państw międzynarodowych batalionów na zasadzie rotacji. Wówczas została podjęta decyzja, że podstawę kontyngentu batalionu na Litwie zapewni Kanada, na Łotwie — Niemcy, w Estonii — Wielka Brytania, a w Polsce — USA.