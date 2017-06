Metro 2017: Petersburg vs. Moskwa

W samym szczycie sezonu urlopowego obie rosyjskie stolice są oblegane przez turystów. Po zwiedzeniu zabytków w centrum miast, szczególnie zapaleni podróżnicy udają się do ich dalszych rejonów, aby zobaczyć kompleks pałacowo-parkowy Kołomienskoje w Moskwie czy Jekaterinhof w Sankt Petersburgu… a jako najwygodniejszy i najszybszy środek transportu wybierają miejskie metro. Jednak tylko nieliczni wiedzą, jak bardzo petersburskie metro różni się od moskiewskiego. Sputnik uważa za swój obowiązek opowiedzieć Państwu o metrze najdalej wysuniętym na północ kraju.

© Zdjęcie: David Burdeny Stacja metra “Kijewskaja”

Zacznijmy od tego, że to nie Moskwa i nie Londyn, a właśnie Sankt Petersburg mógł być pierwszym miastem, w którym pojawiłoby się metro. W 1814 roku brytyjski inżynier Isambard Brunel zaproponował Aleksandrowi I wybudowanie tunelu pod Newą. Car odrzucił ryzykowny projekt, most wydawał się wtedy bardziej pewny. Brunel zbudował, więc, swój tunel pod Tamizą, czym zainicjował szybkie pojawienie się metra. A w Sankt Petersburgu metro otwarto dopiero w 1955 roku — o 20 lat później, niż w Moskwie.

© Zdjęcie: David Burdeny Stacja metra “Kijewskaja” (okrężna linija)

Za to petersburska kolej podziemna jest głębsza od moskiewskiej — na niektórych stacjach schody ruchome (tzw. eskalatory) są tak długie, że zakochani mają wystarczająco dużo czasu, by wycałować się do woli przed końcem randki, a ktoś zażartował nawet, że w czasie zjazdu można zdążyć wypić butelkę piwa „Bałtika". Najgłębsza stacja nie tylko w Petersburgu, ale w całej Rosji to „Admiraltiejskaja" — położona 86 metrów pod ziemią. Co ciekawe, w Petersburgu mieszczą się również najdalej wysunięte na Północ i Zachód stacje metra kraju — Parnas i Primorskaja.

© Sputnik. Alexei Danichev Stacja petersburskiego metra "Obwodnoj kanał"

W żadnym innym mieście świata budowniczy nie mieli takich trudności, jak przy budowie metra w naszej północnej stolicy. Wiele technologii i mechanizmów zastosowano tutaj po raz pierwszy: na przykład nową tarczę tunelową, która zabezpieczała robotników przed obsunięciem gruntu, czy technologię zamrażania gruntów za pomocą ciekłego azotu, która została wykorzystana do opanowania awarii metra na stacji „Plac Męstwa" — wiosną 1974 roku. Wówczas podczas budowy tunelu pomiędzy stacjami „Leśna" (Lesnaja) i „Plac Męstwa" (Ploshad' Muzhestwa) doszło do wielkiej katastrofy budowlanej — robotnicy przebili się do podziemnego zbiornika tzw. kurzawki (osadu złożonego z drobnoziarnistego piasku lub pyłu przesyconego wodą), która zalała tunel. Ostatecznie poradzono sobie z problemem zamrażając ją ciekłym azotem, tunel zaś poprowadzono inną drogą. Jednak głównym problemem była i jest woda. Aby uniknąć powodzi hole wielu stacji znajdują się kilka metrów nad powierzchnią ziemi.

Jednak najbardziej oryginalne i wyjątkowe są tak zwane „stacje typu zamkniętego", gdzie strefa pasażerska oddzielona jest od tunelów specjalnymi drzwiami ekranowymi lub krawędziowymi, przez które pasażerowie wychodzą z wagonów na peron. Do zalet takich stacji można zaliczyć brak wypadków śmiertelnych, zmniejszenie hałasu, obniżenie kosztów i czasu budowy. Łącznie w petersburskim metrze istnieje 10 takich stacji. Oprócz tego maszyniści, pracujący na liniach typu zamkniętego, otrzymują dodatkowe premie. Bez wątpienia potrzeba dużych umiejętności, aby zatrzymywać pociąg tak, aby wyjścia dokładnie pokrywały się z otworami drzwi na stacji.

Reżyserzy filmowi często przyjeżdżają do Sankt Petersburga, aby kręcić sceny w metrze. Moskiewskie metro jest przepełnione zarówno w ciągu dnia jak i nocą, a w północnej stolicy pasażerów jest mniej, a stacje zaprojektowane są w podobnym stylu. Zresztą metro w Petersburgu uwieczniają nie tylko oni. Na przykład pisarz Siergiej Dowłatow poświęcił opowiadanie pt. „Nomenklaturowe buty" budowie i otwarciu stacji „Łomonosowskaja".

Kontynuując temat literatury, nie wolno zapominać o postaci, która jest dla Rosjan „ bożyszczem": w metrze Sankt Petersburga znajdują się aż dwa pomniki Aleksandra Puszkina. Jeden z nich na stacji Puszkinskaja, a drugi na stacji „Czornaja rieczka", niedaleko od miejsca pojedynku poety z Dantesem. Z kolei stacja Awtowo na czerwonej linii znalazła się na liście najpiękniejszych stacji świata, według dziennika Guardian. Została ona poświęcona obronie Leningradu w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej: sufit podtrzymuje 46 kolumn pokrytych szkłem i marmurem.