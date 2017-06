Ukraińcy zaprezentowali pierwszy samolot bez rosyjskich elementów

O tym czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej ukraińskiej korporacji.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Otwarcie wystawy Le Bourget 2017 15

„Najnowszy An-132D poraził uczestników Międzynarodowego Paryskiego Pokazu Lotniczego Le Bourget 2017, przeprowadzając pierwszy demonstracyjny lot w ramach wystawy. An-132D produkcji koncernu «Antonow», który jest flagowym produktem lotniczego klastra «Ukroboronpromu», pokazał swoją moc w powietrzu” — czytamy w oświadczeniu.

Koncern zaznaczył, że jest to pierwsza światowa premiera An-132D. Drugi lot demonstracyjny odbędzie się w środę 21 czerwca.

Po pokazie lotniczym „Ukroboronprom” liczy na przyciągnięcie do współpracy zagranicznych producentów i inwestorów.

W grudniu 2016 roku w Kijowie został zaprezentowany przedseryjny prototyp samolotu An-132D. Pierwszy lot demonstracyjnego samolotu odbył się w marcu 2017 roku. W lutym 2015 roku „Antonow” i firma z Arabii Saudyjskiej Taqnia Aeronautics podpisały umowę o wspólnym opracowaniu i produkcji An-132.

© AP Photo/ Michel Euler Rosja zaprezentuje swoje maszyny na Le Bourget 2017

W ciągu ostatnich dwóch lat jest to już drugi nowy samolot „Antonowa”, który wykonał swój pierwszy lot. W maju 2015 roku odbyły się pierwsze próby powietrzne samolotu transportowego An-178.

An-132 to zmodyfikowana wersja radzieckiego samolotu transportowego An-32, opracowany przez grupę „Antonow”. Jest przeznaczony do lotów na krótkich i średnich trasach z prędkością przelotową do 500 km/h, załadunkiem do 9,2 tony. Maksymalna wysokość lotu wynosi 9 tysięcy metrów. Na bazie An-132 Ukraińcy chcą stworzyć całą rodzinę samolotów o różnym przeznaczeniu. Koncern lotniczy zaznacza, że wszystkie części i podzespoły rosyjskiej produkcji w samolocie zastąpiono ukraińskimi, europejskimi i amerykańskimi. Wśród partnerów ukraińskiej spółki wymieniane są Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers.