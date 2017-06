Naprzód Rosja! Ale nie w Odessie

Podkreśla się, że radykałowie zatrzymali młodego człowieka, który spacerował po mieście i przeprowadzili z nim „rozmowę wychowawczą". Po zajściu chłopak musiał iść do domu bez koszulki. Rysunek i napis na t-shircie członkowie organizacji uznali za „prokowacyjną symbolikę".

Радикалы «Правого сектора» напали на одессита из-за футболки «Россия, вперед»: https://t.co/7sX46plAFO



Фото: Правий Сектор Одеса / Facebook pic.twitter.com/xUjyi5i33a — Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 20 czerwca 2017

Nie był to pierwszy incydent tego typu. Wcześniej w Odessie „Prawy sektor" (radykalna organizacja zakazana w Rosji — red.) zerwał koncert ukraińskiej piosenkarki Swietłany Łobody, którą oskarżono o częste podróże i występy w Rosji. Ponadto, nacjonaliści grozili także artyście Iwan Dorn, co doprowadziło do odwołania koncertu ze względów bezpieczeństwa.