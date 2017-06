Lider „Nocnych Wilków" komentuje sankcje USA

Na czarną listę Departamentu Skarbu USA trafiło centrum motocyklowe znajdujące się w Moskwie przy ulicy Niżnije Mniewniki, 110. Założycielem centrum jest klub „Nocne Wilki".

© flickr.com/ Celso FLORES Polska na czele federacji środkowoeuropejskiej?

„Ta wiadomość jest dla mnie obojętna. Mam gdzieś to, jakie sankcje na nas nakładają oraz to, że wariują. Jednak z drugiej strony cieszy mnie docenianie naszej działalności przez wrogów. Nie zmusi to mnie do zmiany światopoglądu" — powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti Załdostanow. Według niego sankcje na nic nie wpłyną.

„Cieszy mnie taka uwaga do nas. Oznacza to, że najwyraźniej robimy coś godnego, coś dużego i nam się to udaje" — zapewnił.