Ławrow: Rosja czeka na wyjaśnienia USA

Świat zamarł w oczekiwaniu na ruch ze strony Rosji

„Istnieje mechanizm, który teraz faktycznie został wstrzymany po tym, co zrobiły Stany Zjednoczone, zestrzeliwując samolot. My, jak wiecie, poprzez Ministerstwo Obrony poprosiliśmy o wyjaśnienie szczegółowych. Oczekujemy, że będzie to zrobione” — powiedział Ławrow

Oceniając skuteczność samego mechanizmu zapobiegania incydentom w Syrii, Ławrow powiedział, że „działał nieźle”.