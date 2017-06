© AFP 2017/ Aleksey Filippov Kijów oficjalnie uznaje DRL i ŁRL za „terytorium okupowane”

Nałożono też areszt na należące do Gazpromu akcje Gaztranzytu o wartości 33,3 mln hrywien (ok. 1,3 mln dol.). Minister zapewnił, że nadal trwają poszukiwania na Ukrainie innych aktywów należących do Gazpromu.

Petrenko powiedział też, że Kijów nie narusza zobowiązań wobec UE i nie będzie odbierać gazu płynącego przez terytorium Ukrainy tranzytem, aby pokryć grzywnę.

Zarejestrowana w Kijowie spółka akcyjna Gaztranzyt jest powiązana z Gazpromem. Rosyjski koncern posiada 40% akcji spółki.