W grocie Króla Gór: Co ukrywają amerykańscy marines w Norwegii

Podczas ostatniej „gorącej linii” prezydent Rosji Władimir Putin wspomniał o okrętach podwodnych USA u wybrzeży Norwegii: „Nie chcę na nic naciskać, ale eksperci wiedzą, że amerykańskie atomowe okręty podwodne dyżurują na północy Norwegii. Czas lotu rakiet do Moskwy wynosi 15 minut. I musimy zrozumieć, co tam się dzieje, zobaczyć, co tam się dzieje”.

Dziś Norwegia przyciąga wytężoną uwagę rosyjskich wojskowych nie tylko z powodu okrętów podwodnych USA, ale także swojej zwiększonej aktywności w ramach NATO. Skandynawski kraj jest jednym z najwierniejszych partnerów wojskowych Waszyngtonu w Europie.

Jaskinie Wikingów i amerykańskie czołgi

Dosłownie kilka dni temu okazało się, że Korpus Piechoty Morskiej USA i Norwegia mogą podwoić lub nawet potroić zapasy sprzętu wojskowego i amunicji składowane w Norwegii, w tym także w razie wojny z Rosją. Na podstawie porozumień jeszcze z czasów zimnej wojny piechurzy morscy USA mają do dyspozycji sześć jaskiń w górach w okolicy Trondheim. Trzy są zarezerwowane do składowania sprzętu wojskowego, pozostałe trzy — na amunicję. Amerykanom zapewniono również dwa lotniska w centralnej części kraju. Sprzęt nie stoi tylko bezczynnie w magazynach, ale także jest wyprowadzany i następnie aktywnie wykorzystywany albo podczas ćwiczeń NATO w Europie, albo w trakcie operacji na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie.

Co kilka lat, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej, Amerykanie przeglądają wykaz tego, co znajduje się w magazynach i aktualizują pozycje nazw. Do niedawna jaskinie zawierały wszystko co niezbędne do wyposażenia 4600 amerykańskich marines. Ale Korpus Piechoty Morskiej USA chce mieć teraz w Norwegii zapasy do wdrożenia brygad, a to od 8 do 16 tysięcy osób. Przy tym Amerykanie chcieliby na dodatek zwiększyć także gotowość sprzętu do szybkiego wdrożenia, skracając czas wyprowadzenia go z jaskiń i przyspieszając mobilny przerzut do zadanych punktów.

W celu przetestowania tego scenariusza w maju odbyły się ćwiczenia Stratmobex (Strategic Mobility Exercise), podczas których marines i ich norwescy koledzy w przyspieszonym trybie wyprowadzili z magazynów około 500 sztuk ciężkiego sprzętu, w tym czołgów.

I takie ćwiczenia odbywają się coraz częściej. Od stycznia tego roku Korpus Piechoty Morskiej USA po raz pierwszy na zasadzie rotacyjnej na stałe utrzymuje na norweskich magazynach 300 piechurów morskich, którzy monitorują sprzęt, przygotowują go do operacji, wyprowadzają na polową jazdę próbną i szkolą norweskich wojskowych.

Pod koniec roku Amerykanie muszą zdecydować, co właściwie i w jakiej ilości będą przechowywać w magazynach. Następnie rząd Norwegii postanowi, czy wyrazi zgodę na taki wzrost zapasów broni i sprzętu u siebie w kraju.

Chociaż oficjalni urzędnicy Norwegii nie wydają komentarzy, zagraniczni eksperci są zgodni: Europa przyciąga coraz więcej uwagi, Pentagon chce pokazać, że wspiera swoich sojuszników w regionie i że sojusz NATO w ten sposób powstrzymuje Rosję „przed agresywnymi działaniami”.

Radary, pociski, okręty podwodne

Norwegia gwałtownie zwiększyła współpracę wojskową z USA po 2014 roku. Przedtem Marynarka Wojenna Norwegii i Rosji prowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe i relacje po katastrofie rosyjskiego okrętu podwodnego „Kursk” miały raczej przyjazny i pragmatyczny charakter. Od 2014 roku wszystko się zmieniło.

© Zdjęcie: Public domain USA zbudują w Norwegii nowy radar do obserwacji rakiet

W 2015 roku premier Norwegii Erna Solberg oświadczyła, że kraj jest gotów uczestniczyć w tworzeniu europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej i podejmie decyzję o rozmieszczeniu na swoim terytorium obiektów tego systemu, który może obejmować także pojawienie się nowego amerykańskiego radaru na podbiegunowej wyspie Vardø w pobliżu granic Rosji. Podjęto pozytywną decyzję.

Jak w ubiegłym tygodniu pisała gazeta The New York Times, na wyspie od dawna pracują już istniejące radary, a teraz trwają aktywne prace nad układaniem kabli dla dostaw energii dla powstającego amerykańskiego radaru Globus 3. Pozwoli on śledzić wystrzały pocisków z rosyjskich okrętów podwodnych.

Norwegowie twierdzą, że nowy radar to tylko modernizacja istniejącego systemu, który jest przeznaczony do monitorowania kosmicznych śmieci i odłamków zepsutych satelitów, a także „monitorowania obszaru interesów narodowych na północy”. Zaś według Amerykanów wspólny europejski system obrony przeciwrakietowej jest wdrażany w celu przechwytywania irańskich rakiet dalekiego zasięgu.

Lasse Haughem, były burmistrz Vardø i weteran norweskiego wywiadu wojskowego, jest bardziej bezpośredni: „To miejsce jest bardzo, bardzo ważne dla Ameryki i dla zachodniego świata, bo stąd można obserwować to, co ​​robią Rosjanie”.

Rosyjska granica znajduje się zaledwie 40 mil od wyspy. Wcześniej ambasador Rosji w Norwegii Teimuraz Ramiszwili powiedział, że „z naszej strony nastąpi odpowiedź, przy czym odpowiedzieć nie tylko dla Norwegii, ale dla całego NATO” i uprzedził, że konsekwencje wprowadzenia do eksploatacji takiego systemu będą katastrofalne.

© AFP 2017/ Ishara S.Kodikara Norwegia po raz pierwszy od II wojny światowej rozmieści u siebie zagraniczne wojska

Oprócz amerykańskiego radaru Norwegia modernizuje systemy obrony przeciwrakietowej w swoich bazach wojskowych Erlan i Evenes, gdzie zostaną rozmieszczone 52 samoloty F-35 . Systemy obrony przeciwrakietowej w tych bazach otrzymają pociski o zwiększonym zasięgu. Oslo twierdzi, że pociski te nie są częścią europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej i są przeznaczone wyłącznie do ochrony norweskich obiektów i obiektów infrastruktury sojuszników na północy kraju.

Nawiasem mówiąc, w bazie Evenes rozmieszczono również pięć nowych morskich patrolowych przeciwokrętowych samolotów P-8 Poseidon, które będą prowadzić wywiad w północnych wodach i monitorować rosyjskie okręty podwodne.

Do roku 2025-2030 Norwegia planuje zmodernizować swoją flotę podwodną i oddać do użytku cztery nowe okręty podwodne projektu 212A. Wybuduje je niemiecka ThyssenKrupp Marine Systems.

Powoli, ale pewnie Norwegia i Stany Zjednoczone kontynuują zwiększanie zdolności wojskowych w regionie. Rosja, ze swej strony, musi odpowiadać. Nikt nie chce nazywać tego „militaryzacją” czy „nową zimną wojną”, ale w rzeczywistości kraje wikłają się w kolejny wyścig zbrojeń.

„Jeśli masz sąsiada, który chodzi wzdłuż ogrodzenia z karabinem w ręku, może on mówić, że jego broń nie jest naładowana, ale nadal rodzi się u ciebie wiele pytań dotyczących jego intencji — mówi ekspert ds. radarów w Massachusetts Institute of Technology Theodore Postol. — Wygląda na to, że USA robią wszystko co możliwe, aby zbierać informacje wywiadowcze na temat nowych rosyjskich rakiet i w celu opracowania środków walki z nimi”.