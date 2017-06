Ekspert: „Zbliżenie F-16 do samolotu Szojgu to wrogi sygnał"

Ekspert wojskowy Borys Rożyn w radiu Sputnik wypowiedział opinię, co takie incydenty pokazują: USA i NATO nie są zainteresowane normalizacją stosunków z Rosją.

Jeden z samolotów NATO próbował zbliżyć się do samolotu Szojgu, ale między nim i rosyjską maszyną stanął Su-27. Myśliwiec „pokazał” swoje uzbrojenie podnosząc skrzydło. Po tym F-16 odleciał.

W Kaliningradzie Szojgu przeprowadza posiedzenie kolegium resortu wojskowego, poświęcone kwestiom bezpieczeństwa na zachodnim kierunku strategicznym.

© AFP 2017/ Damien Simonart Myśliwiec NATO próbował zbliżyć się do samolotu Szojgu nad Bałtykiem (wideo)

Ekspert Centrum Dzienikarstwa Wojskowo-Politycznego Borys Rożyn na antenie radia Sputnik wypowiedział opinię, że niebezpieczne zbliżenie z rosyjskimi samolotami ze strony zachodniego lotnictwa to nieprzyjacielski sygnał dla rosyjskiego kierownictwa.

Loty nad Bałtykiem wzdłuż granic Rosji mają pokazać, że NATO aktywnie interesuje się sytuacją w naszych siłach zbrojnych, próbują wyjaśnić rejony skoncentrowania wojsk rosyjskich, aktywności lotnictwa i floty. Teraz to już taka standardowa praca wywiadowcza, którą przeprowadzają. Oczywiście, jest skierowana przeciwko Rosji. To, że częściej dochodzi do incydentów w powietrzu, związanych ze zbliżeniem rosyjskich i amerykańskich samolotów, a szczególnie ostatni incydent ze zbliżeniem do samolotu Szojgu, pokazuje, że wysyła się nieprzyjacielski sygnał dla rosyjskiego dowództwa.

„Pokazują, że USA i NATO nie są zainteresowane normalizacją stosunków i podtrzymują tzw. eskalacyjny trend. Każdy kolejny incydent ze zbliżeniem samolotów (a będą na pewno, i nie tylko nad Bałtykiem) będzie się ogłaszać, o ile to nasi się zbliżają, jako „agresję Rosji”, jak to robi ich propaganda. A kiedy oni to robią, to będą prezentować to zachowanie jako akt powstrzymania Rosji i sygnał dla rosyjskiego dowództwa, jako demonstrację siły” – uważa Borys Rożyn.

© Sputnik. Sergey Averin Napad na misję OBWE w Doniecku

Jego zdaniem, podobna prowokacyjna aktywność napotka adekwatną odpowiedź ze strony Rosji.

„Raczej nie zrobi to wrażenia na Kremlu. Prędzej doprowadzi do aktywizacji symetrycznych i asymentrycznych wysiłków wojskowych na odcinku zachodnim. Czyli możliwe, że kolejne ćwiczenia Stanów Zjednoczonych i NATO na Bałtyku będą odbywać się w obecności dużej ilości rosyjskich samolotów wywiadowczych” – podsumował Borys Rożyn.