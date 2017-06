Poroszenko nie wierzy w zmowę Trumpa i Putina

Korespondent kanału Fox News zapytał ukraińskiego lidera, czy wierzy w „zmowę" amerykańskiego prezydenta i rosyjskiego lidera.

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Trump „nie tak” nazwał Ukrainę

„Absolutnie nie wygląda on na człowieka utrzymującego szczególne kontakty z Rosją" — powiedział ukraiński lider. „Moje osobiste wrażenia: to wspaniały lider obdarzony charyzmą i ogromną wolą polityczną, to niezłomny przyjaciel Ukrainy, który pomaga mi w zaprowadzeniu pokoju w kraju" — dodał Poroszenko.

W odróżnieniu od ukraińskiego lidera, strona amerykańska zachowuje się bardziej powściągliwie. Harmonogram wizyty Poroszenki nie uwzględniał pełnowartościowych rozmów z Trumpem, co wywołało na Ukrainie nie lada krytykę. Deputowany do Rady Najwyższej Siergiej Własenko podkreślił, że zamiast dawno zapowiadanego dwustronnego spotkania na najwyższym szczeblu, amerykański wiceprezydent Mike Pence w towarzystwie ukraińskiego lidera Poroszenki „zajdą" po prostu do Trumpa i jego doradcy ds. bezpieczeństwa McMastera. Zdaniem ukraińskiego polityka, dążenie „wysokiego rangą dyplomaty i wybitnego cukiernika" do znalezienia się, nieważne, w jakich warunkach, w jednym pomieszczeniu z Trumpem, upokarza Ukrainę i szkodzi wizerunkowi kraju.