Kijów przeciwko Mostowi Kerczeńskiemu

Kijów uważa, że Moskwa naruszyła Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza i szereg innych porozumień.

Wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Ławreniuk oznajmił, że Rosja nie uzgodniła z Ukrainą żadnych działań związanych z budową mostu. Według niego Moskwa w ten sposób złamała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, dwustronne porozumienie w sprawie wykorzystywania Morza Azowskiego i Zatoki Kerczeńskiej oraz szereg innych umów.

Poza tym urzędnik dodał, że ze stroną ukraińską nie uzgodniono kwestii zamknięcia przez Rosję akwenu Zatoki Kerczeńskiej na 23 dni w sierpniu-wrześniu tego roku w związku z budową łuku jezdni.

„Może to wyrządzić znacznie szkody nie tylko bezpieczeństwu żeglugi, lecz również bezpieczeństwu Ukrainy w ogólnym zarysie — uważa Ławreniuk. Według niego dalsza budowa obiektu i jego oddanie do użytku doprowadzą do znacznego zmniejszenia liczby statków w portach w Mariupolu i Berdiańsku i dlatego są niedopuszczalne".

© Sputnik. Vitaliy Ankov Gazprom: Nowe sankcje USA zagrażają Europie

Zdumiewa to, że Kijów „ocknął się" dopiero teraz, przecież Rosja rozpoczęła budowę Mostu Kerczeńskiego jeszcze w lutym ubiegłego roku. Ten obiekt połączy lądową część Rosji z Półwyspem Krymskim. Łączny koszt projektu wynosi 228 mld rubli, środki są przeznaczane z budżetu federalnego w ramach programu celowego rozwoju społeczno-gospodarczego Krymu do 2020 roku. Pozabudżetowe finansowanie nie jest przewidziane.

Jezdnia mostu zostanie otwarta już pod koniec przyszłego roku. Natomiast pod koniec 2019 roku do użytku zostanie oddana część kolejowa. Most i podejścia do niego zostaną zintegrowane w autostradę A-290, która połączy Kercz i Noworosyjsk.